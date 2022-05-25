В России запустили бета-версию магазина приложений RuStore

В России заработала бета-версия магазина приложений RuStore, созданная командой «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте сервиса.
«Мы в самом начале пути. Сейчас запустили минимально необходимые для бета-версии функции и позаботились о безопасности. Скоро в магазине появятся платные приложения и покупки внутри приложений, push-уведомления, отзывы и рекомендации, а также аналитика для разработчиков», — говорится на сайте магазина.
VK создал RuStore вместе при поддержке Минцифры России. По словам разработчиков, главные задачи — надежность и безопасность для пользователей и разработчиков.
В апреле в России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, пишет портал «Дни.ру». Аналогом прекративших работу в России Apple Pay и Google Pay также может стать кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay.
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В России заработала бета-версия магазина приложений RuStore, созданная командой «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте сервиса. «Мы в самом начале пути. Сейчас запустили минимально необходимые для бета-версии функции и позаботились о безопасности. Скоро в магазине появятся платные приложения и покупки внутри приложений, push-уведомления, отзывы и рекомендации, а также аналитика для разработчиков», — говорится на сайте магазина. VK создал RuStore вместе при поддержке Минцифры России. По словам разработчиков, главные задачи — надежность и безопасность для пользователей и разработчиков. В апреле в России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, пишет портал «Дни.ру». Аналогом прекративших работу в России Apple Pay и Google Pay также может стать кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay.