В России запустили бета-версию магазина приложений RuStore

25 мая 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Магазин приложений разработала команда VK Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России заработала бета-версия магазина приложений RuStore, созданная командой «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте сервиса. «Мы в самом начале пути. Сейчас запустили минимально необходимые для бета-версии функции и позаботились о безопасности. Скоро в магазине появятся платные приложения и покупки внутри приложений, push-уведомления, отзывы и рекомендации, а также аналитика для разработчиков», — говорится на сайте магазина. VK создал RuStore вместе при поддержке Минцифры России. По словам разработчиков, главные задачи — надежность и безопасность для пользователей и разработчиков. В апреле в России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, пишет портал «Дни.ру». Аналогом прекративших работу в России Apple Pay и Google Pay также может стать кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay.

В России заработала бета-версия магазина приложений RuStore, созданная командой «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте сервиса. «Мы в самом начале пути. Сейчас запустили минимально необходимые для бета-версии функции и позаботились о безопасности. Скоро в магазине появятся платные приложения и покупки внутри приложений, push-уведомления, отзывы и рекомендации, а также аналитика для разработчиков», — говорится на сайте магазина. VK создал RuStore вместе при поддержке Минцифры России. По словам разработчиков, главные задачи — надежность и безопасность для пользователей и разработчиков. В апреле в России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, пишет портал «Дни.ру». Аналогом прекративших работу в России Apple Pay и Google Pay также может стать кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay.