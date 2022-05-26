Медведев назвал идиотизмом условия Зеленского по мирному договору. «Красиво только на бумаге»

27 мая 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил Владимиру Зеленскому, что свои условия нужно продвигать «на трезвую голову» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия по мирному соглашению с Россией невыполнимы и до идиотизма категоричны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что среди этих неприемлемых условий возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева, а также вывод российских войск из Донбасса для того, чтобы «оставить украинской армии полный простор для репрессий». Зампред Совбеза РФ отметил, что ультиматумы украинского главы «звучат красиво только на бумаге». Также Медведев напомнил Зеленскому, что свои требования выдвигают обычно с «позиции силы, а не слабости, в момент победы, а не поражения и на трезвую голову, а не под психотропными препаратами». Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей». В МИД РФ раскритиковали ультиматум украинского лидера. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова усмехнулась над злостью Зеленского из-за раздела Украины. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами, пишет RT.

Предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия по мирному соглашению с Россией невыполнимы и до идиотизма категоричны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что среди этих неприемлемых условий возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева, а также вывод российских войск из Донбасса для того, чтобы «оставить украинской армии полный простор для репрессий». Зампред Совбеза РФ отметил, что ультиматумы украинского главы «звучат красиво только на бумаге». Также Медведев напомнил Зеленскому, что свои требования выдвигают обычно с «позиции силы, а не слабости, в момент победы, а не поражения и на трезвую голову, а не под психотропными препаратами». Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей». В МИД РФ раскритиковали ультиматум украинского лидера. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова усмехнулась над злостью Зеленского из-за раздела Украины. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами, пишет RT.