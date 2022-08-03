Тюменцы отправились тушить пожар в заповеднике в ХМАО

Тюменские пожарные десантники вылетели в ХМАО, чтобы помочь потушить пожар, бушующий в заповеднике Малая Сосьва. Об этом в своtм telegram-канале написал губернатор Александр Моор.
«Как только поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать переброску 25 пожарных десантников. Сегодня утром они прибыли в город Советский», — сообщил глава региона.
По словам Моора, заповедник Малая Сосьва — это особо охраняемая территория: там запрещена любая хозяйственная деятельность, огонь может нанести непоправимый вред первозданной природе. «Поэтому было принято решение об увеличении группировки пожарных», — уточнил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Там горит почти пять тысяч гектаров леса.
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Тюменские пожарные десантники вылетели в ХМАО, чтобы помочь потушить пожар, бушующий в заповеднике Малая Сосьва. Об этом в своtм telegram-канале написал губернатор Александр Моор. «Как только поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать переброску 25 пожарных десантников. Сегодня утром они прибыли в город Советский», — сообщил глава региона. По словам Моора, заповедник Малая Сосьва — это особо охраняемая территория: там запрещена любая хозяйственная деятельность, огонь может нанести непоправимый вред первозданной природе. «Поэтому было принято решение об увеличении группировки пожарных», — уточнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Там горит почти пять тысяч гектаров леса.