Пригожин обратился к Зеленскому из-за Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский не должен отдавать приказа ВСУ выходить из Бахмута. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска (Бахмута) частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил Пригожин. Слова основателя группы «Вагнера» приводит пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Сейчас активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России близки к тому, чтобы взять в огневое кольцо Бахмут. Ранее для этого был взят город Соледар силами ЧВК «Вагнера», сообщает «Телеканал 360».
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Президент Украины Владимир Зеленский не должен отдавать приказа ВСУ выходить из Бахмута. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска (Бахмута) частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил Пригожин. Слова основателя группы «Вагнера» приводит пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Сейчас активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России близки к тому, чтобы взять в огневое кольцо Бахмут. Ранее для этого был взят город Соледар силами ЧВК «Вагнера», сообщает «Телеканал 360».