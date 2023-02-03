Пригожин обратился к Зеленскому из-за Бахмута

Пригожин: Зеленский не должен выводить войска из Бахмута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, украинские военные
ВСУ не следует покидать Бахмут, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не должен отдавать приказа ВСУ выходить из Бахмута. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска (Бахмута) частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил Пригожин. Слова основателя группы «Вагнера» приводит пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Сейчас активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России близки к тому, чтобы взять в огневое кольцо Бахмут. Ранее для этого был взят город Соледар силами ЧВК «Вагнера», сообщает «Телеканал 360».

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не должен отдавать приказа ВСУ выходить из Бахмута. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска (Бахмута) частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил Пригожин. Слова основателя группы «Вагнера» приводит пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Сейчас активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России близки к тому, чтобы взять в огневое кольцо Бахмут. Ранее для этого был взят город Соледар силами ЧВК «Вагнера», сообщает «Телеканал 360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...