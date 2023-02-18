18 февраля 2023

Украинские беженцы пожаловались на отсталость Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
По мнению украинцев, Канада является плохой страной для беженцев Фото:

Украинцы разочарованы Канадой, жизнь в которой оказалась «отсталой», дорогой и наполненной сложностями. Своими впечатлениями от жизни в Северной Америке они поделились в соцсетях.

«Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», — передает «Страна.ua» слова украинки Алины Ивенко.

Еще одна беженка Анастасия Муар рассказала, что Канада оказалась дорогой в плане налогов, а банковская система крайне медленной и устаревшей. Ее поддержал другой беженец, который дополнил, что отсутствие знания языка вынуждает выживать в чужой стране.

Украинские иммигранты и ранее жаловались на жизнь в Канаде. По их словам, Украина была гораздо более доступной страной, а североамериканская страна оказалась сверхдорогой. Кроме того, стало известно, что в Канаде нашлись недобросовестные арендодатели, которые пытаются нажиться на украинских беженцах, об этом рассказали в местном издании The Globe and Mail.

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Украинцы разочарованы Канадой, жизнь в которой оказалась «отсталой», дорогой и наполненной сложностями. Своими впечатлениями от жизни в Северной Америке они поделились в соцсетях. «Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», — передает «Страна.ua» слова украинки Алины Ивенко. Еще одна беженка Анастасия Муар рассказала, что Канада оказалась дорогой в плане налогов, а банковская система крайне медленной и устаревшей. Ее поддержал другой беженец, который дополнил, что отсутствие знания языка вынуждает выживать в чужой стране. Украинские иммигранты и ранее жаловались на жизнь в Канаде. По их словам, Украина была гораздо более доступной страной, а североамериканская страна оказалась сверхдорогой. Кроме того, стало известно, что в Канаде нашлись недобросовестные арендодатели, которые пытаются нажиться на украинских беженцах, об этом рассказали в местном издании The Globe and Mail.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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