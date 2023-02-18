Украинские беженцы пожаловались на отсталость Канады

19 февраля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

По мнению украинцев, Канада является плохой страной для беженцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинцы разочарованы Канадой, жизнь в которой оказалась «отсталой», дорогой и наполненной сложностями. Своими впечатлениями от жизни в Северной Америке они поделились в соцсетях. «Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», — передает «Страна.ua» слова украинки Алины Ивенко. Еще одна беженка Анастасия Муар рассказала, что Канада оказалась дорогой в плане налогов, а банковская система крайне медленной и устаревшей. Ее поддержал другой беженец, который дополнил, что отсутствие знания языка вынуждает выживать в чужой стране. Украинские иммигранты и ранее жаловались на жизнь в Канаде. По их словам, Украина была гораздо более доступной страной, а североамериканская страна оказалась сверхдорогой. Кроме того, стало известно, что в Канаде нашлись недобросовестные арендодатели, которые пытаются нажиться на украинских беженцах, об этом рассказали в местном издании The Globe and Mail.

Украинцы разочарованы Канадой, жизнь в которой оказалась «отсталой», дорогой и наполненной сложностями. Своими впечатлениями от жизни в Северной Америке они поделились в соцсетях. «Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», — передает «Страна.ua» слова украинки Алины Ивенко. Еще одна беженка Анастасия Муар рассказала, что Канада оказалась дорогой в плане налогов, а банковская система крайне медленной и устаревшей. Ее поддержал другой беженец, который дополнил, что отсутствие знания языка вынуждает выживать в чужой стране. Украинские иммигранты и ранее жаловались на жизнь в Канаде. По их словам, Украина была гораздо более доступной страной, а североамериканская страна оказалась сверхдорогой. Кроме того, стало известно, что в Канаде нашлись недобросовестные арендодатели, которые пытаются нажиться на украинских беженцах, об этом рассказали в местном издании The Globe and Mail.