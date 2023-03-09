DE: Польша нанесла удар по Зеленскому своим решением по беженцам

10 марта 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Польские власти обязали украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские власти решили обязать беженцев с Украины, которые находятся в Польше более 120 дней, с 1 марта оплачивать половину расходов на жилье, пишет британская Daily Express. По информации издания, этот шаг Польши станет «ударом» по статусу президента Украины Владимира Зеленского. «Решение Варшавы распространяется на тех беженцев, которые находятся в Польше более 120 дней: они будут оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (около 700 рублей) за сутки. С мая украинцам придется оплачивать 75% стоимости проживания. Этот шаг Польши станет „ударом“ по статусу украинского лидера», — сообщило издание. Польские власти объяснили свое решение неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев. Они отметили, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года и назвали новые правила мотивирующими. Ранее польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста, заявил, что польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что жители Польши за последние полгода стали заметно хуже относиться к украинским беженцам. В этом признались 68% опрошенных граждан.

Польские власти решили обязать беженцев с Украины, которые находятся в Польше более 120 дней, с 1 марта оплачивать половину расходов на жилье, пишет британская Daily Express. По информации издания, этот шаг Польши станет «ударом» по статусу президента Украины Владимира Зеленского. «Решение Варшавы распространяется на тех беженцев, которые находятся в Польше более 120 дней: они будут оплачивать половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (около 700 рублей) за сутки. С мая украинцам придется оплачивать 75% стоимости проживания. Этот шаг Польши станет „ударом“ по статусу украинского лидера», — сообщило издание. Польские власти объяснили свое решение неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев. Они отметили, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года и назвали новые правила мотивирующими. Ранее польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста, заявил, что польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что жители Польши за последние полгода стали заметно хуже относиться к украинским беженцам. В этом признались 68% опрошенных граждан.