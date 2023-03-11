Польский историк потребовал покончить с политикой «хорошего дяди» для украинцев

11 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Историк Пяста призвал прекратить спонсировать украинских беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польше следует снизить экономическую поддержку украинских беженцев. Такой призыв озвучил историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. «Безумные политические решения команды [премьера Польши] Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой „хорошего дяди“. Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает», — резюмировал Пяста в интервью Mysl Polska . Историк отметил, что в начале конфликта оказать «гуманитарный жест» украинским гражданам было гораздо проще. «Однако по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания „все включено“ для сотен тысяч мигрантов», — резюмировал он. Ранее Пяста рассказывал, что польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Он призывал возвращаться на родину. В марте польские власти обязали беженцев, которые находятся в стране более 120 дней, оплачивать половину расходов на жилье. Как писала британская газета Daily Express, решение польских властей стало серьезным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польше следует снизить экономическую поддержку украинских беженцев. Такой призыв озвучил историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. «Безумные политические решения команды [премьера Польши] Матеуша Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьезную проблему. Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой „хорошего дяди“. Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает», — резюмировал Пяста в интервью Mysl Polska. Историк отметил, что в начале конфликта оказать «гуманитарный жест» украинским гражданам было гораздо проще. «Однако по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания „все включено“ для сотен тысяч мигрантов», — резюмировал он. Ранее Пяста рассказывал, что польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Он призывал возвращаться на родину. В марте польские власти обязали беженцев, которые находятся в стране более 120 дней, оплачивать половину расходов на жилье. Как писала британская газета Daily Express, решение польских властей стало серьезным ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает MK.RU.