«Известия»: власти РФ хотят страховать каждого в местах массового скопления людей

24 мая 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

В России предложили страховать людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят сделать обязательным страхование людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления. Об этом рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев. «Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в местах массового пребывания в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию», — цитируют «Известия» слова сенатора Журавлева. По мнению сенатора, страхование россиян в местах массового скопления позволит освободить бизнес от излишних проверок. Зампред Совфеда считает, что такой механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте. «Законопроект обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, но говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано», — подчеркнул Николай Журавлев. Ранее URA.RU писало, в России водители могут получить скидки до 50% на страховой полис ОСАГО. Однако есть условие, необходимо 10 лет ездить без ДТП.

В России хотят сделать обязательным страхование людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления. Об этом рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев. «Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в местах массового пребывания в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию», — цитируют «Известия» слова сенатора Журавлева. По мнению сенатора, страхование россиян в местах массового скопления позволит освободить бизнес от излишних проверок. Зампред Совфеда считает, что такой механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте. «Законопроект обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, но говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано», — подчеркнул Николай Журавлев. Ранее URA.RU писало, в России водители могут получить скидки до 50% на страховой полис ОСАГО. Однако есть условие, необходимо 10 лет ездить без ДТП.