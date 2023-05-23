23 мая 2023

«Известия»: власти РФ хотят страховать каждого в местах массового скопления людей

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
В России предложили страховать людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления Фото:

В России хотят сделать обязательным страхование людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления. Об этом рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев.

«Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в местах массового пребывания в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию», — цитируют «Известия» слова сенатора Журавлева.

По мнению сенатора, страхование россиян в местах массового скопления позволит освободить бизнес от излишних проверок. Зампред Совфеда считает, что такой механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте. «Законопроект обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, но говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано», — подчеркнул Николай Журавлев.

Ранее URA.RU писало, в России водители могут получить скидки до 50% на страховой полис ОСАГО. Однако есть условие, необходимо 10 лет ездить без ДТП.

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В России хотят сделать обязательным страхование людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления. Об этом рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев. «Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в местах массового пребывания в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию», — цитируют «Известия» слова сенатора Журавлева. По мнению сенатора, страхование россиян в местах массового скопления позволит освободить бизнес от излишних проверок. Зампред Совфеда считает, что такой механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте. «Законопроект обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, но говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано», — подчеркнул Николай Журавлев. Ранее URA.RU писало, в России водители могут получить скидки до 50% на страховой полис ОСАГО. Однако есть условие, необходимо 10 лет ездить без ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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