«Известия»: власти РФ хотят страховать каждого в местах массового скопления людей

В России хотят сделать обязательным страхование людей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления. Об этом рассказал зампред Совфеда Николай Журавлев.
«Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в местах массового пребывания в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию», — цитируют «Известия» слова сенатора Журавлева.
По мнению сенатора, страхование россиян в местах массового скопления позволит освободить бизнес от излишних проверок. Зампред Совфеда считает, что такой механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте. «Законопроект обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, но говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано», — подчеркнул Николай Журавлев.
Ранее URA.RU писало, в России водители могут получить скидки до 50% на страховой полис ОСАГО. Однако есть условие, необходимо 10 лет ездить без ДТП.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!