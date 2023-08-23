Володин раскрыл, зачем Польша стягивает военных к границе с Беларусью

Польша пытается спасти рейтинг своей правящей партии «Право и справедливость», стягивая войска к белорусской границе из-за якобы угрозы со стороны республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии», —
По его словам, польский президент Анджей Дуда готов пойти на все, чтобы сохранить свое место. Он подчеркнул, что главной проблемой Польши являются «сумасшедшие у власти».
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на белорусской границе десяти тысяч военных, передает «Ридус». Также он заявил о готовности военной авиации к применению оружия на границе с республикой, пишет «Утро.ру».
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