Володин раскрыл, зачем Польша стягивает военных к границе с Беларусью

Володин: Польша отправляет войска к Беларуси для спасения рейтинга властей

23 августа 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин (на фото) заявил, что Анджей Дуда сделает все, чтобы сохранить власть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша пытается спасти рейтинг своей правящей партии «Право и справедливость», стягивая войска к белорусской границе из-за якобы угрозы со стороны республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, польский президент Анджей Дуда готов пойти на все, чтобы сохранить свое место. Он подчеркнул, что главной проблемой Польши являются «сумасшедшие у власти». Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на белорусской границе десяти тысяч военных, передает «Ридус». Также он заявил о готовности военной авиации к применению оружия на границе с республикой, пишет «Утро.ру».

Польша пытается спасти рейтинг своей правящей партии «Право и справедливость», стягивая войска к белорусской границе из-за якобы угрозы со стороны республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, польский президент Анджей Дуда готов пойти на все, чтобы сохранить свое место. Он подчеркнул, что главной проблемой Польши являются «сумасшедшие у власти». Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о размещении на белорусской границе десяти тысяч военных, передает «Ридус». Также он заявил о готовности военной авиации к применению оружия на границе с республикой, пишет «Утро.ру».