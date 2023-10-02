Мэрия курганского округа заставляет челябинцев заплатить за срыв сроков ремонта

Курганские власти требуют с компании «Паруйр Строй» более 600 тысяч рублей

02 октября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники судятся с подрядчиком из Челябинской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Мишкинского муниципального округа (Курганская область) требует от челябинской компании «Паруйр Строй» более 600 тысяч рублей за нарушение сроков окончания ремонта дороги четырехлетней давности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в мэрии округа. «Администрация Мишкинского округа подала иск из-за нарушения сроков окончания ремонта асфальтобетонного покрытия улицы Старое Мишкино. ООО „Паруйр Строй“ должно было закончить все работы до 30 сентября 2019 года, но завершили лишь 10 октября. Направлялись претензии, приглашали представителя подрядчика для составления акта, но никто не приехал», — сообщили в мэрии округа. В мэрии URA.RU пояснили, что изначально контракт заключался с администрацией Мишкинского поссовета. После его ликвидации все полномочия были переданы мэрии Мишкинского муниципального округа. Согласно материалам Арбитражного суда Курганской области, чиновники хотят отсудить у челябинского подрядчика штраф в размере 579 274 рубля за ненадлежащее исполнение обязательств и неустойку за нарушение сроков муниципального контракта на сумму 29 736 рублей. URA.RU направило официальный запрос подрядной организации ООО «Паруйр Строй». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Газпрома» из Ямала требует более 10 млн рублей от курганского завода «Корвет». Причиной иска стало нарушение сроков поставки продукции. Также сообщалось, что московская фирма «Рот-Фронт» судится с кондитерской компанией из Кургана из-за авторских прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Мишкинского муниципального округа (Курганская область) требует от челябинской компании «Паруйр Строй» более 600 тысяч рублей за нарушение сроков окончания ремонта дороги четырехлетней давности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в мэрии округа. «Администрация Мишкинского округа подала иск из-за нарушения сроков окончания ремонта асфальтобетонного покрытия улицы Старое Мишкино. ООО „Паруйр Строй“ должно было закончить все работы до 30 сентября 2019 года, но завершили лишь 10 октября. Направлялись претензии, приглашали представителя подрядчика для составления акта, но никто не приехал», — сообщили в мэрии округа. В мэрии URA.RU пояснили, что изначально контракт заключался с администрацией Мишкинского поссовета. После его ликвидации все полномочия были переданы мэрии Мишкинского муниципального округа. Согласно материалам Арбитражного суда Курганской области, чиновники хотят отсудить у челябинского подрядчика штраф в размере 579 274 рубля за ненадлежащее исполнение обязательств и неустойку за нарушение сроков муниципального контракта на сумму 29 736 рублей. URA.RU направило официальный запрос подрядной организации ООО «Паруйр Строй». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Газпрома» из Ямала требует более 10 млн рублей от курганского завода «Корвет». Причиной иска стало нарушение сроков поставки продукции. Также сообщалось, что московская фирма «Рот-Фронт» судится с кондитерской компанией из Кургана из-за авторских прав.