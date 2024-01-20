Стала известна возможная причина смерти кота Твикса

Волонтер Кудряшова: кот Твикс погиб из-за укуса и обморожения

20 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Врачи обнаружили у кота Твикса внутреннее кровотечение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Гибель кота по имени Твикс, выброшенного из поезда в Кирове, была вызвана укусом другого животного и обморожением. Об этом заявила волонтер Ольга Кудряшова со ссылкой на предварительное заключение врачей. «Укус и затем обморожение», — передает слова Кудряшовой РИА Новости. Погибшее животное было доставлено в ветеринарную клинику Ольгой и другими волонтерами. Там подтвердили наличие у кота Твикса внутреннего кровотечения и укусов в селезенку и легкие. Ранее сообщалось, что кот мог подраться с собаками. Однако это лишь предварительное заключение, и для окончательного вывода необходимо провести вскрытие, которое будет выполнено в понедельник кировской областной ветеринарной станцией. Владелец кота Эдгар Гайфуллин заявил, что уже есть планы по транспортировке тела животного из Кирова, но не уточнил, каким именно способом это будет осуществлено. Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Петиция также требует возбудить уголовное дело. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.

Гибель кота по имени Твикс, выброшенного из поезда в Кирове, была вызвана укусом другого животного и обморожением. Об этом заявила волонтер Ольга Кудряшова со ссылкой на предварительное заключение врачей. «Укус и затем обморожение», — передает слова Кудряшовой РИА Новости. Погибшее животное было доставлено в ветеринарную клинику Ольгой и другими волонтерами. Там подтвердили наличие у кота Твикса внутреннего кровотечения и укусов в селезенку и легкие. Ранее сообщалось, что кот мог подраться с собаками. Однако это лишь предварительное заключение, и для окончательного вывода необходимо провести вскрытие, которое будет выполнено в понедельник кировской областной ветеринарной станцией. Владелец кота Эдгар Гайфуллин заявил, что уже есть планы по транспортировке тела животного из Кирова, но не уточнил, каким именно способом это будет осуществлено. Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда выпустила кота на улицу в мороз. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить женщину. Сотрудницу РЖД обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Петиция также требует возбудить уголовное дело. Подробности о гибели кота Твикса в материале URA.RU.