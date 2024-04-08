Путин поручил создать Всероссийский родительский комитет: главные заявления

По итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. В частности, поручено заключить концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создать Всероссийский родительский комитет. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил правительству России, РЖД и «Сбербанку» заключить концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург с обществом с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы».
Правительству страны поручено принять меры, которые направлены на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи. Это будет реализовано на дорогах общего пользования, сообщает Кремль.
В рамках конкурса семей президент РФ поручил создать Всероссийский родительский комитет. Его работу будет координировать Минпросвещения.
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и правительство будут обеспечивать возможность использования лизинга при покупке состава для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Владимир Путин поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в семейную ипотеку. Планируется, что семьи смогут приобрести такую квартиру на границах населенных пунктов, где жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме.
Исполнительным органам РФ поручено обеспечивать необходимыми объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, которые представлены многодетным семьям.
Глава России поручил рассмотреть вопрос об изменении типового контракта на выполнение авиационных работ, проводящихся для оказания помощи на территории страны. Также будет рассмотрен вопрос о реэвакуации пациентов после лечения к местам традиционного проживания, с которыми нет транспортного сообщения.
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По итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. В частности, поручено заключить концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создать Всероссийский родительский комитет. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.