Путин поручил создать Всероссийский родительский комитет: главные заявления

Путин: в РФ будет создан Всероссийский родительский комитет
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
По поручению Путина, работу Всероссийского родительского комитета будет регулировать Минпросвещения Фото:

По итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. В частности, поручено заключить концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создать Всероссийский родительский комитет. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

  • Путин поручил правительству России, РЖД и «Сбербанку» заключить концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург с обществом с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы».
  • Правительству страны поручено принять меры, которые направлены на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи. Это будет реализовано на дорогах общего пользования, сообщает Кремль.
  • В рамках конкурса семей президент РФ поручил создать Всероссийский родительский комитет. Его работу будет координировать Минпросвещения.
  • Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и правительство будут обеспечивать возможность использования лизинга при покупке состава для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
  • Владимир Путин поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в семейную ипотеку. Планируется, что семьи смогут приобрести такую квартиру на границах населенных пунктов, где жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме.
  • Исполнительным органам РФ поручено обеспечивать необходимыми объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, которые представлены многодетным семьям.
  • Глава России поручил рассмотреть вопрос об изменении типового контракта на выполнение авиационных работ, проводящихся для оказания помощи на территории страны. Также будет рассмотрен вопрос о реэвакуации пациентов после лечения к местам традиционного проживания, с которыми нет транспортного сообщения.

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По итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. В частности, поручено заключить концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создать Всероссийский родительский комитет. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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