Украинцев возмутило отсутствие своих участников на кинофестивале в Каннах

Украинский пользователь социальной сети X под ником «Сашко» выразил разочарование отсутствием должного представительства Украины на Каннском кинофестивале 2024 года. По его словам, единственным известным украинцем, присутствовавшим на Каннском фестивале, был режиссер Мстислав Чернов.
«Единственный известный человек от Украины, который был в Каннах — это Мстислав Чернов. Но этого очень мало», — написал Чернов в своем аккаунте. Пользователь отметил, что также не заметил ни одного наряда, стилизованного в цвета украинского национального флага.
77-й Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая 2024 года. Главный приз «Золотая пальмовая ветвь» получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
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