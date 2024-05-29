Прокуратура и СК проверят инцидент с раздетой охранниками школьницей на ЕГЭ

29 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Поводом для проверки стало видео, на котором девушка поднимает одежду, чтобы охранник убедился, что под ней нет телефона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воронежская прокуратура и СУСК по региону проверит информацию о нарушениях при проверке перед ЕГЭ. Ранее воронежские СМИ опубликовали видео, на котором охранники заставляли девочку поднять футболку, чтобы найти телефоны. «Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе № 62. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — передает РИА Новости сообщение воронежской прокуратуры. Также проверку инициировал и СУСК Воронежской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отмечала, что будет настаивать на строгом наказании, если подтвердятся детали инцидента. До этого СМИ писали, что охранники заставляли девушек поднимать футболки и кофты, чтобы проверить наличие телефонов. Причина такой проверки — металлодетектор издавал звук, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Поводом для проверки стало видео, где видно, как девушка поднимает одежду. Некоторые говорили, что такие меры коснулись и их. Из-за этого инцидента запланирована встреча комитета Госдумы по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. Также комитет намерен провести совещание с регионами, чтобы не допустить перегибов на ЕГЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воронежская прокуратура и СУСК по региону проверит информацию о нарушениях при проверке перед ЕГЭ. Ранее воронежские СМИ опубликовали видео, на котором охранники заставляли девочку поднять футболку, чтобы найти телефоны. «Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе № 62. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — передает РИА Новости сообщение воронежской прокуратуры. Также проверку инициировал и СУСК Воронежской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отмечала, что будет настаивать на строгом наказании, если подтвердятся детали инцидента. До этого СМИ писали, что охранники заставляли девушек поднимать футболки и кофты, чтобы проверить наличие телефонов. Причина такой проверки — металлодетектор издавал звук, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Поводом для проверки стало видео, где видно, как девушка поднимает одежду. Некоторые говорили, что такие меры коснулись и их. Из-за этого инцидента запланирована встреча комитета Госдумы по просвещению с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. Также комитет намерен провести совещание с регионами, чтобы не допустить перегибов на ЕГЭ.