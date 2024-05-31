Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в РФ раз в шесть лет

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
Следующий фестиваль пройдет в 2030 году Фото:

Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта.

«Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта.

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Первый Всемирный фестиваль молодежи состоялся в РФ с 1 по 7 марта нынешнего года. Место проведения масштабного мероприятия стал курортный Сочи.

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Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта. «Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта. Первый Всемирный фестиваль молодежи состоялся в РФ с 1 по 7 марта нынешнего года. Место проведения масштабного мероприятия стал курортный Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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