Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в РФ раз в шесть лет

Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта.
«Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта.
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Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта. «Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта. Первый Всемирный фестиваль молодежи состоялся в РФ с 1 по 7 марта нынешнего года. Место проведения масштабного мероприятия стал курортный Сочи.