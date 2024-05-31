Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в РФ раз в шесть лет

31 мая 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Следующий фестиваль пройдет в 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта. «Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе , опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта. Статья по теме Основанный Путиным фестиваль опроверг популярный миф о России Первый Всемирный фестиваль молодежи состоялся в РФ с 1 по 7 марта нынешнего года. Место проведения масштабного мероприятия стал курортный Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта. «Обеспечить проведение в РФ… Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Количество участников — до 20 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено предусмотреть финансирование этого проекта. Первый Всемирный фестиваль молодежи состоялся в РФ с 1 по 7 марта нынешнего года. Место проведения масштабного мероприятия стал курортный Сочи.