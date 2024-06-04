Челябинский суд отправил в колонию топ-менеджера свердловского предприятия

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Суд приговорил коммерческого директора предприятия к восьми годам колонии
Суд приговорил коммерческого директора предприятия к восьми годам колонии Фото:

Озерский горсуд (Челябинская область) отправил на восемь лет в колонию строгого режима коммерческого директора ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» (Свердловская область). Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Суд с учетом мнения гособвинителя назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В качестве дополнительного наказания сотрудник должен будет заплатить штраф в 7 млн рублей. Помимо этого, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на пять лет.

В суде удалось доказать, что на протяжении нескольких лет коммерческий директор получал от представителей других компаний деньги. За все время ему заплатили около 3 млн рублей. За это он продолжал вести с ними коммерческую деятельность на постоянной основе и продлевал договоры поставки.

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Озерский горсуд (Челябинская область) отправил на восемь лет в колонию строгого режима коммерческого директора ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» (Свердловская область). Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Суд с учетом мнения гособвинителя назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В качестве дополнительного наказания сотрудник должен будет заплатить штраф в 7 млн рублей. Помимо этого, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на пять лет. В суде удалось доказать, что на протяжении нескольких лет коммерческий директор получал от представителей других компаний деньги. За все время ему заплатили около 3 млн рублей. За это он продолжал вести с ними коммерческую деятельность на постоянной основе и продлевал договоры поставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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