Военнослужащий погиб при взрыве на полигоне в Чехии

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Во время взрыва боеприпаса на территории военной базы в Чехии погиб солдат. Еще семеро военных и один гражданский госпитализированы. Об этом сообщает чешская армия. 

«Один профессиональный военнослужащий погиб во время взрыва на военном полигоне Либава. Еще семь профессиональных солдат и один гражданский служащий были доставлены в военно-университетский госпиталь в Оломоуце», — передает чешская армия в X.

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Во время взрыва боеприпаса на территории военной базы в Чехии погиб солдат. Еще семеро военных и один гражданский госпитализированы. Об этом сообщает чешская армия.  «Один профессиональный военнослужащий погиб во время взрыва на военном полигоне Либава. Еще семь профессиональных солдат и один гражданский служащий были доставлены в военно-университетский госпиталь в Оломоуце», — передает чешская армия в X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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