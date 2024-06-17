Военнослужащий погиб при взрыве на полигоне в Чехии

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Во время взрыва боеприпаса на территории военной базы в Чехии погиб солдат. Еще семеро военных и один гражданский госпитализированы. Об этом сообщает чешская армия.
«Один профессиональный военнослужащий погиб во время взрыва на военном полигоне Либава. Еще семь профессиональных солдат и один гражданский служащий были доставлены в военно-университетский госпиталь в Оломоуце», — передает чешская армия в X.
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