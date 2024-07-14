Трампа выпустили из больницы после стрельбы на митинге

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выписан из больницы после инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает издание BNO News.
«Трамп выписан из больницы после стрельбы», — говорится в сообщении издания в соцсети X. В субботу во время публичного выступления политика в Пенсильвании произошла стрельба. Охрана увела Трампа, у него было окровавлено ухо. Сам он заявил, что был ранен и потерял много крови.
Секретная служба ликвидировала подозреваемого, выстрелившего в сторону сцены. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Президент США Джо Байден выразил надежду на выздоровление Трампа, но не назвал это покушением. Правоохранители расследуют случившееся как попытку покушения.
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