Депутат из КПРФ поругался с коллегой из ЕР из-за мигрантов

На депутата КПРФ Обухова в комиссию по этике ГД подана жалоба от коллеги из ЕР

16 июля 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Глобально причиной спора послужила миграционная политика РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат «Единой России» Константин Затулин направил заявление в комиссию нижней палаты по депутатской этике на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова. Поводом послужило оскорбление — якобы Обухов назвал Затулина «голосом мигрантской мафиозной структуры». Об обращении на имя главы комиссии Валентины Терешковой единоросс рассказал в своем telegram-канале. Затулин процитировал описание к интервью Обухова каналу «Красная линия» на тему борьбы с нелегальными мигрантами. «Часть представителей власти (в самых разных ее сферах) в буквальном смысле завязаны на антигосударственное „мигрантское лобби“. Мне думается, что на „мигрантскую ренту“ живет целая, метафорически говоря, „мафиозная структура“. По сути, ее голосом выступает тот же господин Затулин», — слова депутата приводят «Ведомости». На самом деле высказывание Обухова отличается от описанного выше. По мнению Затулина, информация о его причастности к «мигрантской ренте» является недостоверной и порочащей. Он считает, что слова Обухова дискредитируют как его самого, так и всю Госдуму. По мнению оппонента, сложившаяся ситуация «не стоит выеденного яйца». Обухов предложил Затулину пересмотреть первоисточник и не путать интервью и комментарии к нему. Об это депутат сообщил изданию. Замглавы комиссии ГД по депутатской этике Ярослав Нилов сообщил, что пока он не получал информацию по соответствующему запросу. «Мы не прокуратура, не следственный орган. Мы можем предложить извиниться, высказать замечание, можем предложить нижней палате лишить слова. Других инструментов у комиссии нет», — отметил он. В последнее время в РФ появляется все больше инструментов для борьбы с незаконной миграцией. Одни из таких является проект «управляемого найма». Ранее было предложено все преступления, связанные с незаконной миграцией, классифицировать как особо тяжкие. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат «Единой России» Константин Затулин направил заявление в комиссию нижней палаты по депутатской этике на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова. Поводом послужило оскорбление — якобы Обухов назвал Затулина «голосом мигрантской мафиозной структуры». Об обращении на имя главы комиссии Валентины Терешковой единоросс рассказал в своем telegram-канале. Затулин процитировал описание к интервью Обухова каналу «Красная линия» на тему борьбы с нелегальными мигрантами. «Часть представителей власти (в самых разных ее сферах) в буквальном смысле завязаны на антигосударственное „мигрантское лобби“. Мне думается, что на „мигрантскую ренту“ живет целая, метафорически говоря, „мафиозная структура“. По сути, ее голосом выступает тот же господин Затулин», — слова депутата приводят «Ведомости». На самом деле высказывание Обухова отличается от описанного выше. По мнению Затулина, информация о его причастности к «мигрантской ренте» является недостоверной и порочащей. Он считает, что слова Обухова дискредитируют как его самого, так и всю Госдуму. По мнению оппонента, сложившаяся ситуация «не стоит выеденного яйца». Обухов предложил Затулину пересмотреть первоисточник и не путать интервью и комментарии к нему. Об это депутат сообщил изданию. Замглавы комиссии ГД по депутатской этике Ярослав Нилов сообщил, что пока он не получал информацию по соответствующему запросу. «Мы не прокуратура, не следственный орган. Мы можем предложить извиниться, высказать замечание, можем предложить нижней палате лишить слова. Других инструментов у комиссии нет», — отметил он. В последнее время в РФ появляется все больше инструментов для борьбы с незаконной миграцией. Одни из таких является проект «управляемого найма». Ранее было предложено все преступления, связанные с незаконной миграцией, классифицировать как особо тяжкие. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.