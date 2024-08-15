Тяжелая оспа обезьян диагностирована за пределами Африки

В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян
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Заразившийся был выявлен в Стокгольме Фото:

В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян за пределами Африки. Об этом заявили в шведском издании Folkhalsomyndigheten со ссылкой на заявление министра здравоохранения Оливии Вигзелл.

«Впервые за пределами Африки был выявлен первый официально зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян в тяжелой форме, также известной как Mpox Clade I», — пишет Folkhalsomyndigheten. Уточняется, что заразившийся был выявлен в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает симптомы, схожие с оспой, но, как правило, протекает в более легкой форме. Первое выявление заболевания произошло в 1958 году, когда у лабораторных обезьян наблюдали симптомы, напоминающие оспу. Основные случаи заражения фиксировались в Центральной и Западной Африке. В мае 2022 года мир столкнулся с вспышкой заболевания в странах, где ранее оспа обезьян не фиксировалась. В России первый случай оспы обезьян был зарегистрирован также в 2022 году.

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В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян за пределами Африки. Об этом заявили в шведском издании Folkhalsomyndigheten со ссылкой на заявление министра здравоохранения Оливии Вигзелл. «Впервые за пределами Африки был выявлен первый официально зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян в тяжелой форме, также известной как Mpox Clade I», — пишет Folkhalsomyndigheten. Уточняется, что заразившийся был выявлен в Стокгольме. Ранее сообщалось, что эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает симптомы, схожие с оспой, но, как правило, протекает в более легкой форме. Первое выявление заболевания произошло в 1958 году, когда у лабораторных обезьян наблюдали симптомы, напоминающие оспу. Основные случаи заражения фиксировались в Центральной и Западной Африке. В мае 2022 года мир столкнулся с вспышкой заболевания в странах, где ранее оспа обезьян не фиксировалась. В России первый случай оспы обезьян был зарегистрирован также в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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