Тяжелая оспа обезьян диагностирована за пределами Африки

В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян

15 августа 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Заразившийся был выявлен в Стокгольме Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян за пределами Африки. Об этом заявили в шведском издании Folkhalsomyndigheten со ссылкой на заявление министра здравоохранения Оливии Вигзелл. «Впервые за пределами Африки был выявлен первый официально зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян в тяжелой форме, также известной как Mpox Clade I», — пишет Folkhalsomyndigheten. Уточняется, что заразившийся был выявлен в Стокгольме. Ранее сообщалось, что эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает симптомы, схожие с оспой, но, как правило, протекает в более легкой форме. Первое выявление заболевания произошло в 1958 году, когда у лабораторных обезьян наблюдали симптомы, напоминающие оспу. Основные случаи заражения фиксировались в Центральной и Западной Африке. В мае 2022 года мир столкнулся с вспышкой заболевания в странах, где ранее оспа обезьян не фиксировалась. В России первый случай оспы обезьян был зарегистрирован также в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Швеции сообщили о первом случае тяжелой оспы обезьян за пределами Африки. Об этом заявили в шведском издании Folkhalsomyndigheten со ссылкой на заявление министра здравоохранения Оливии Вигзелл. «Впервые за пределами Африки был выявлен первый официально зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян в тяжелой форме, также известной как Mpox Clade I», — пишет Folkhalsomyndigheten. Уточняется, что заразившийся был выявлен в Стокгольме. Ранее сообщалось, что эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает симптомы, схожие с оспой, но, как правило, протекает в более легкой форме. Первое выявление заболевания произошло в 1958 году, когда у лабораторных обезьян наблюдали симптомы, напоминающие оспу. Основные случаи заражения фиксировались в Центральной и Западной Африке. В мае 2022 года мир столкнулся с вспышкой заболевания в странах, где ранее оспа обезьян не фиксировалась. В России первый случай оспы обезьян был зарегистрирован также в 2022 году.