В чем следователи Кургана обвиняют директора структуры Росавиации Купцова

Руководитель компании «Аэронавигация Урала» Валерий Купцов был помещен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие подозревает его в нарушениях при проведении работ по закупке и установке оборудования в курганском аэропорту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на судебном заседании при оглашении информации.
«Заявленный якобы ущерб по делу составляет 3 965 140 рублей», — сообщил адвокат Купцова. При этом защитник отметил, что поставка специального оборудования и оснащение им аэропорта города Кургана прошли без замечаний и нарушений, о чем были подписаны соответствующие акты Купцовым.
Судья отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 286 ч. 3 п.п. «г, е» (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности). Сам Купцов заявил, что давал указания подчиненным выдать все документы следствию и не препятствовал расследованию, которое началось в июле.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил под домашний арест руководителя государственной организации из структуры Росавиации Валерия Купцова. После того как в Екатеринбурге следователи провели обыски и изъяли документы, они ходатайствовали об аресте Купцова. Суд отказался помещать госслужащего в СИЗО, но избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
По делу о нарушениях в компании «Аэронавигация Урала» также был задержан директор курганского филиала Николай Князев. В отношении его ограничения следователями не запрашивались.
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