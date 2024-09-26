Из-за урагана «Хелен» в США эвакуируют более 70 тысяч человек в штате Флорида. Шторм усилился до 4-й категории и угрожает побережью Мексиканского залива, сообщает USA Today.
«Ураган „Хелен“ перерос в чрезвычайно опасный ураган 4-й категории, поднявшись на две категории всего за несколько часов... Скорость ветра достигла 58 м/c», — пишет USA Today.
Несколько округов Флориды объявили эвакуацию. Четыре из них с общим населением более 70 тысяч человек приказали всем жителям покинуть дома.
На кадрах из соцсетей показано, как штормовые волны захлестнули дороги. Некоторые граждане уже передвигаются по затопленным трассам на лодке с флагом «Трамп».
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