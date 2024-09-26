26 сентября 2024

Из-за урагана «Хелен» в США эвакуируют более 70 тысяч человек. Видео

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Урагану присвоили 4-й уровень всего за несколько часов
Урагану присвоили 4-й уровень всего за несколько часов Фото:

Из-за урагана «Хелен» в США эвакуируют более 70 тысяч человек в штате Флорида. Шторм усилился до 4-й категории и угрожает побережью Мексиканского залива, сообщает USA Today.

«Ураган „Хелен“ перерос в чрезвычайно опасный ураган 4-й категории, поднявшись на две категории всего за несколько часов... Скорость ветра достигла 58 м/c», — пишет USA Today.

Несколько округов Флориды объявили эвакуацию. Четыре из них с общим населением более 70 тысяч человек приказали всем жителям покинуть дома.

На кадрах из соцсетей показано, как штормовые волны захлестнули дороги. Некоторые граждане уже передвигаются по затопленным трассам на лодке с флагом «Трамп».

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Из-за урагана «Хелен» в США эвакуируют более 70 тысяч человек в штате Флорида. Шторм усилился до 4-й категории и угрожает побережью Мексиканского залива, сообщает USA Today. «Ураган „Хелен“ перерос в чрезвычайно опасный ураган 4-й категории, поднявшись на две категории всего за несколько часов... Скорость ветра достигла 58 м/c», — пишет USA Today. Несколько округов Флориды объявили эвакуацию. Четыре из них с общим населением более 70 тысяч человек приказали всем жителям покинуть дома. На кадрах из соцсетей показано, как штормовые волны захлестнули дороги. Некоторые граждане уже передвигаются по затопленным трассам на лодке с флагом «Трамп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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