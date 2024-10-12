Отряды «Хезболлы» атаковали штаб израильской армии в Цфате

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«Хезболла» ударила ракетами по армейским казармам и штабу армии Израиля, передает Al-Mayadeen Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Бойцы ливанского отряда «Хезболла» атаковали ракетами город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Кроме того, под атаку попали армейские казармы и предприятие по производству взрывчатых веществ, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

«Шиитские бойцы выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 километрах от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах», — передает телеканал. Кроме того, в районе Западной Галилее из реактивных систем залпового огня были обстреляны армейские казармы в Зарите и штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат. «Хезболлах» также заявила о ракетном ударе по предприятию, производящему взрывчатые вещества в районе Зихрон-Яаков.

Ранее армия Израиля нанесла удары по командными центрами палестинского движения ХАМАС. Они находились на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. При этом «Хезболла» днем ранее выпустила по Израилю более 120 снарядов, передает Pravda.Ru.

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Бойцы ливанского отряда «Хезболла» атаковали ракетами город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Кроме того, под атаку попали армейские казармы и предприятие по производству взрывчатых веществ, сообщает телеканал Al-Mayadeen. «Шиитские бойцы выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 километрах от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах», — передает телеканал. Кроме того, в районе Западной Галилее из реактивных систем залпового огня были обстреляны армейские казармы в Зарите и штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат. «Хезболлах» также заявила о ракетном ударе по предприятию, производящему взрывчатые вещества в районе Зихрон-Яаков. Ранее армия Израиля нанесла удары по командными центрами палестинского движения ХАМАС. Они находились на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. При этом «Хезболла» днем ранее выпустила по Израилю более 120 снарядов, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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