Отряды «Хезболлы» атаковали штаб израильской армии в Цфате

12 октября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

«Хезболла» ударила ракетами по армейским казармам и штабу армии Израиля, передает Al-Mayadeen Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Бойцы ливанского отряда «Хезболла» атаковали ракетами город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Кроме того, под атаку попали армейские казармы и предприятие по производству взрывчатых веществ, сообщает телеканал Al-Mayadeen. «Шиитские бойцы выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 километрах от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах», — передает телеканал. Кроме того, в районе Западной Галилее из реактивных систем залпового огня были обстреляны армейские казармы в Зарите и штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат. «Хезболлах» также заявила о ракетном ударе по предприятию, производящему взрывчатые вещества в районе Зихрон-Яаков. Ранее армия Израиля нанесла удары по командными центрами палестинского движения ХАМАС. Они находились на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. При этом «Хезболла» днем ранее выпустила по Израилю более 120 снарядов , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ливанского отряда «Хезболла» атаковали ракетами город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Кроме того, под атаку попали армейские казармы и предприятие по производству взрывчатых веществ, сообщает телеканал Al-Mayadeen. «Шиитские бойцы выпустили также ракеты по городу Тверия в Нижней Галилее, который находится в 35 километрах от границы с Ливаном, и базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах», — передает телеканал. Кроме того, в районе Западной Галилее из реактивных систем залпового огня были обстреляны армейские казармы в Зарите и штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат. «Хезболлах» также заявила о ракетном ударе по предприятию, производящему взрывчатые вещества в районе Зихрон-Яаков. Ранее армия Израиля нанесла удары по командными центрами палестинского движения ХАМАС. Они находились на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. При этом «Хезболла» днем ранее выпустила по Израилю более 120 снарядов, передает Pravda.Ru.