В Кремле рассказали о позиции РФ по реформированию ООН

Песков: у России есть своя позиция по реформированию ООН

21 октября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Песков рассказал о сложностях по реформированию ООН Фото: Даниил Глухов © URA.RU Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и расширение его состава за счет новых членов, включая Бразилию, Индию и страны Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, достичь консенсуса сложно. «Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся „в раздрае“ в Совбезе», — рассказал представитель Кремля, сообщает Life. Песков подчеркнул, что достижение консенсуса является ключевым элементом в вопросе реформирования организации. Кроме того, по словам Пескова, текущая международная обстановка делает процесс договоренностей особенно трудным. Он уточнил, что многие страны Совбеза ООН находятся в состоянии неопределенности, что добавляет сложности в дискуссии о реформе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и расширение его состава за счет новых членов, включая Бразилию, Индию и страны Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, достичь консенсуса сложно. «Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся „в раздрае“ в Совбезе», — рассказал представитель Кремля, сообщает Life. Песков подчеркнул, что достижение консенсуса является ключевым элементом в вопросе реформирования организации. Кроме того, по словам Пескова, текущая международная обстановка делает процесс договоренностей особенно трудным. Он уточнил, что многие страны Совбеза ООН находятся в состоянии неопределенности, что добавляет сложности в дискуссии о реформе.