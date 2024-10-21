21 октября 2024

В Кремле рассказали о позиции РФ по реформированию ООН

Песков: у России есть своя позиция по реформированию ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков, дмитрий песков
Песков рассказал о сложностях по реформированию ООН Фото:

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и расширение его состава за счет новых членов, включая Бразилию, Индию и страны Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, достичь консенсуса сложно.

«Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся „в раздрае“ в Совбезе», — рассказал представитель Кремля, сообщает Life. Песков подчеркнул, что достижение консенсуса является ключевым элементом в вопросе реформирования организации.

Кроме того, по словам Пескова, текущая международная обстановка делает процесс договоренностей особенно трудным. Он уточнил, что многие страны Совбеза ООН находятся в состоянии неопределенности, что добавляет сложности в дискуссии о реформе.

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Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и расширение его состава за счет новых членов, включая Бразилию, Индию и страны Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, достичь консенсуса сложно. «Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся „в раздрае“ в Совбезе», — рассказал представитель Кремля, сообщает Life. Песков подчеркнул, что достижение консенсуса является ключевым элементом в вопросе реформирования организации. Кроме того, по словам Пескова, текущая международная обстановка делает процесс договоренностей особенно трудным. Он уточнил, что многие страны Совбеза ООН находятся в состоянии неопределенности, что добавляет сложности в дискуссии о реформе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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