Россия откроет доступ к высоким технологиям другим государствам

Россия в ближайшем будущем может стать цифровым хабом для БРИКС

24 октября 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Россия может стать лидером в этой сфере и открыть доступ к высоким технологиям другим государствам Фото: Ассоциация промышленного майнинга Запад пытается ограничить доступ многим странам БРИКС к высоким технологиям и искусственному интеллекту. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях XVI саммита глав государств БРИКС. В противовес этому Россия может стать лидером в этой сфере и открыть доступ к высоким технологиям другим государствам. «Запад пытается ограничить доступ многим странам БРИКС к высоким технологиям и искусственному интеллекту. И здесь [на саммите], объединив усилия, мы можем действительно быть одним из лидеров, вместе работая над этой сферой. Технологические компании России с другими странами могут играть очень важную роль», — подчеркнул Дмитриев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с крупнейшим в нашей стране оператором дата-центров BitRiver на площадке делового форума БРИКС подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры энергоемких вычислений, в том числе в странах альянса. Глава BitRiver Игорь Рунец подчеркнул, что это партнерство нацелено на создание мощной технологической базы, способной обеспечить цифровое лидерство не только для России, но и для всего БРИКС. «Инфраструктура дата-центров в ближайшие 2-3 года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС», — подчеркнул Рунец. Глава оператора дата-центров подчеркнул, что BitRiver обладает достаточным опытом в строительстве для энергоемких вычислений. В портфеле компании — 21 действующий центр обработки данных и 10 строящихся, в том числе в отдаленных регионах России, где есть невостребованные избытки энергоресурсов. В компании отмечают, что интерес инвесторов из стран альянса к российским ЦОДам растет последние несколько лет. А по мере расширения сети дата-центров Россия будет привлекать еще больше иностранных партнеров. Это, в свою очередь, усилит экономическое сотрудничество в рамках БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад пытается ограничить доступ многим странам БРИКС к высоким технологиям и искусственному интеллекту. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях XVI саммита глав государств БРИКС. В противовес этому Россия может стать лидером в этой сфере и открыть доступ к высоким технологиям другим государствам. «Запад пытается ограничить доступ многим странам БРИКС к высоким технологиям и искусственному интеллекту. И здесь [на саммите], объединив усилия, мы можем действительно быть одним из лидеров, вместе работая над этой сферой. Технологические компании России с другими странами могут играть очень важную роль», — подчеркнул Дмитриев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с крупнейшим в нашей стране оператором дата-центров BitRiver на площадке делового форума БРИКС подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры энергоемких вычислений, в том числе в странах альянса. Глава BitRiver Игорь Рунец подчеркнул, что это партнерство нацелено на создание мощной технологической базы, способной обеспечить цифровое лидерство не только для России, но и для всего БРИКС. «Инфраструктура дата-центров в ближайшие 2-3 года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС», — подчеркнул Рунец. Глава оператора дата-центров подчеркнул, что BitRiver обладает достаточным опытом в строительстве для энергоемких вычислений. В портфеле компании — 21 действующий центр обработки данных и 10 строящихся, в том числе в отдаленных регионах России, где есть невостребованные избытки энергоресурсов. В компании отмечают, что интерес инвесторов из стран альянса к российским ЦОДам растет последние несколько лет. А по мере расширения сети дата-центров Россия будет привлекать еще больше иностранных партнеров. Это, в свою очередь, усилит экономическое сотрудничество в рамках БРИКС.