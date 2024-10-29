Климатолог предсказал Санкт-Петербургу природную катастрофу

В случае изменения течений океана, проходящих через Атлантику, климатические условия в Санкт-Петербурге могут стать более суровыми, даже по сравнению с современной Гренландией. Об этом сообщил российским ученый, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.
«И если АМОЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — заявил Карнаухов. Его слова приводит Лента.ру. Он также добавил. что особенно ощутимые изменения произойдут в европейской части России, где температуры значительно понизятся. Возможно, большая часть этих территорий станет непригодной для проживания, что потребует масштабного переселения населения, отмечает специалист.
Карнаухов отметил, что в масштабах всего мира ожидается, наоборот, общее повышение температур. Североатлантические течения, которые сейчас играют роль в отоплении Европы и охлаждении тропиков, в случае своего исчезновения изменят эту балансировку. Таким образом, глобальное потепление продолжится с усилением климатических контрастов: на экваторе станет еще жарче, в то время как Европа испытает значительное похолодание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.