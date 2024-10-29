Климатолог предсказал Санкт-Петербургу природную катастрофу

Климатолог Карнаухов: в Петербурге станет холоднее, чем в Гренландии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Петербурге может статься холоднее. чем в Гренландии
В Петербурге может статься холоднее. чем в Гренландии Фото:

В случае изменения течений океана, проходящих через Атлантику, климатические условия в Санкт-Петербурге могут стать более суровыми, даже по сравнению с современной Гренландией. Об этом сообщил российским ученый, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

«И если АМОЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — заявил Карнаухов. Его слова приводит Лента.ру. Он также добавил. что особенно ощутимые изменения произойдут в европейской части России, где температуры значительно понизятся. Возможно, большая часть этих территорий станет непригодной для проживания, что потребует масштабного переселения населения, отмечает специалист. 

Карнаухов отметил, что в масштабах всего мира ожидается, наоборот, общее повышение температур. Североатлантические течения, которые сейчас играют роль в отоплении Европы и охлаждении тропиков, в случае своего исчезновения изменят эту балансировку. Таким образом, глобальное потепление продолжится с усилением климатических контрастов: на экваторе станет еще жарче, в то время как Европа испытает значительное похолодание.

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В случае изменения течений океана, проходящих через Атлантику, климатические условия в Санкт-Петербурге могут стать более суровыми, даже по сравнению с современной Гренландией. Об этом сообщил российским ученый, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. «И если АМОЦ (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — заявил Карнаухов. Его слова приводит Лента.ру. Он также добавил. что особенно ощутимые изменения произойдут в европейской части России, где температуры значительно понизятся. Возможно, большая часть этих территорий станет непригодной для проживания, что потребует масштабного переселения населения, отмечает специалист.  Карнаухов отметил, что в масштабах всего мира ожидается, наоборот, общее повышение температур. Североатлантические течения, которые сейчас играют роль в отоплении Европы и охлаждении тропиков, в случае своего исчезновения изменят эту балансировку. Таким образом, глобальное потепление продолжится с усилением климатических контрастов: на экваторе станет еще жарче, в то время как Европа испытает значительное похолодание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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