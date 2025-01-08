08 января 2025
07 января 2025

В ХМАО два человека погибли в аварии c грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии
Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии Фото:

В Нефтеюганском районе автомобиль Jetour X90 столкнулся с грузовиком Daf на 614 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате ДТП два человека погибли и один получил травмы, сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры

«В Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Daf и Jetour X90. В результате автоаварии два человека скончались на месте и один получил травмы», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.

Силовики устанавливают обстоятельства аварии. Ранее в медучреждении Сургута скончался 19-летний парень, который 8 января попал под колеса легковушки.

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В Нефтеюганском районе автомобиль Jetour X90 столкнулся с грузовиком Daf на 614 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате ДТП два человека погибли и один получил травмы, сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры «В Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Daf и Jetour X90. В результате автоаварии два человека скончались на месте и один получил травмы», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры. Силовики устанавливают обстоятельства аварии. Ранее в медучреждении Сургута скончался 19-летний парень, который 8 января попал под колеса легковушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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