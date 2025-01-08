В ХМАО два человека погибли в аварии c грузовиком

В Нефтеюганском районе автомобиль Jetour X90 столкнулся с грузовиком Daf на 614 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате ДТП два человека погибли и один получил травмы, сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры
«В Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Daf и Jetour X90. В результате автоаварии два человека скончались на месте и один получил травмы», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.
Силовики устанавливают обстоятельства аварии. Ранее в медучреждении Сургута скончался 19-летний парень, который 8 января попал под колеса легковушки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!