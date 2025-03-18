Растлитель девятилетней девочки из Ленобласти найден в Тамбовском СИЗО

В СИЗО Тамбовской области был обнаружен рецидивист, отправлявший порнографические материалы девятилетней девочке из Ленобласти. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
«Пятого февраля правоохранителям Гатчинского района стало известно о том, что в декабре 2024 года неизвестный в мессенджере в ходе переписки с девятилетней девочкой присылал ей фотографии с порнографическими изображениями. Также путем уговоров он вынудил ребенка прислать ему свои фотографии в обнаженном виде», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Следствие привело к 42-летнему жителю Тамбовской области, который на момент выявления был уже заключен под стражу в СИЗО-3 за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело возбуждено за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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