18 марта 2025
17 марта 2025

Растлитель девятилетней девочки из Ленобласти найден в Тамбовском СИЗО

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Следствие привело к жителю Тамбовской области, который уже был заключен под стражу в СИЗО-3
Следствие привело к жителю Тамбовской области, который уже был заключен под стражу в СИЗО-3 Фото:

В СИЗО Тамбовской области был обнаружен рецидивист, отправлявший порнографические материалы девятилетней девочке из Ленобласти. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

«Пятого февраля правоохранителям Гатчинского района стало известно о том, что в декабре 2024 года неизвестный в мессенджере в ходе переписки с девятилетней девочкой присылал ей фотографии с порнографическими изображениями. Также путем уговоров он вынудил ребенка прислать ему свои фотографии в обнаженном виде», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Следствие привело к 42-летнему жителю Тамбовской области, который на момент выявления был уже заключен под стражу в СИЗО-3 за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело возбуждено за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

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В СИЗО Тамбовской области был обнаружен рецидивист, отправлявший порнографические материалы девятилетней девочке из Ленобласти. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие». «Пятого февраля правоохранителям Гатчинского района стало известно о том, что в декабре 2024 года неизвестный в мессенджере в ходе переписки с девятилетней девочкой присылал ей фотографии с порнографическими изображениями. Также путем уговоров он вынудил ребенка прислать ему свои фотографии в обнаженном виде», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Следствие привело к 42-летнему жителю Тамбовской области, который на момент выявления был уже заключен под стражу в СИЗО-3 за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело возбуждено за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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