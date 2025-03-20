Эрдоган прервал молчание после задержания мэра Стамбула

У турецкого правительства нет времени на споры с оппозицией, так как оно нацелено на решение проблем страны. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне инцидента с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«Лично у нас, как у Партии (справедливости и развития, Ak Parti — прим. URA.RU) и как у альянса, нет времени на перепалки с оппозицией. Мы смотрим только на наши дела, мы сосредоточены на решении проблем и на наших целях», — сказал турецкий лидер во время ифтара (вечерний прием пищи в Рамадан) с членами парламента прошлого созыва. Его цитирует TRT Haber.
Оппозиционного главу Стамбула задержали 19 марта в ходе масштабной операции силовиков, пишет «Национальная служба новостей». По мнению многих политологов, Имамоглу пользуется серьезным авторитетом у избирателей. Это подтверждают массовые акции протесты в поддержку мэра, отмечает RT. Генеральное консульство РФ в Стамбуле рекомендовало россиянам быть осторожными в городе из-за народных волнений, передает телеканал 360.
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