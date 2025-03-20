20 марта 2025

Эрдоган прервал молчание после задержания мэра Стамбула

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реджеп Тайип Эрдоган косвенно прокомментировал задержание своего политического оппонента
Реджеп Тайип Эрдоган косвенно прокомментировал задержание своего политического оппонента Фото:

У турецкого правительства нет времени на споры с оппозицией, так как оно нацелено на решение проблем страны. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне инцидента с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Лично у нас, как у Партии (справедливости и развития, Ak Parti — прим. URA.RU) и как у альянса, нет времени на перепалки с оппозицией. Мы смотрим только на наши дела, мы сосредоточены на решении проблем и на наших целях», — сказал турецкий лидер во время ифтара (вечерний прием пищи в Рамадан) с членами парламента прошлого созыва. Его цитирует TRT Haber.

Оппозиционного главу Стамбула задержали 19 марта в ходе масштабной операции силовиков, пишет «Национальная служба новостей». По мнению многих политологов, Имамоглу пользуется серьезным авторитетом у избирателей. Это подтверждают массовые акции протесты в поддержку мэра, отмечает RT. Генеральное консульство РФ в Стамбуле рекомендовало россиянам быть осторожными в городе из-за народных волнений, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У турецкого правительства нет времени на споры с оппозицией, так как оно нацелено на решение проблем страны. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне инцидента с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. «Лично у нас, как у Партии (справедливости и развития, Ak Parti — прим. URA.RU) и как у альянса, нет времени на перепалки с оппозицией. Мы смотрим только на наши дела, мы сосредоточены на решении проблем и на наших целях», — сказал турецкий лидер во время ифтара (вечерний прием пищи в Рамадан) с членами парламента прошлого созыва. Его цитирует TRT Haber. Оппозиционного главу Стамбула задержали 19 марта в ходе масштабной операции силовиков, пишет «Национальная служба новостей». По мнению многих политологов, Имамоглу пользуется серьезным авторитетом у избирателей. Это подтверждают массовые акции протесты в поддержку мэра, отмечает RT. Генеральное консульство РФ в Стамбуле рекомендовало россиянам быть осторожными в городе из-за народных волнений, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...