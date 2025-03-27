Смогут ли приставы взыскивать с россиян деньги без решения суда

В Минфине РФ опровергли информацию о внесудебном взыскании долгов с граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Взыскание через суд сохранится в случае несогласия физлица с размером долга
Взыскание через суд сохранится в случае несогласия физлица с размером долга Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Интернете появилась информация о том, что с 1 ноября 2025 года долги по налогам будут взыскиваться с граждан без решения суда. Однако эту информацию опровергли в министерстве финансов РФ, об этом стало известно в рамках совместного URA.RU и «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Задолженность будет взыскивать налоговый орган в упрощенном порядке только в случае, если у налогоплательщика не будет возражений по поводу начисленных сумм. Если человек не согласен с суммой налога, он сможет высказать свое возражение о сумме налогов, необходимых к уплате, и спор будет рассматриваться в судебном порядке», — приводит комментарий пресс-службы минфина «Лапша Медиа».

Кроме того, как пишет «Коммерсант», будет увеличен срок представления возражений. По сообщению СМИ он будет составлять до 30 дней.

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В Интернете появилась информация о том, что с 1 ноября 2025 года долги по налогам будут взыскиваться с граждан без решения суда. Однако эту информацию опровергли в министерстве финансов РФ, об этом стало известно в рамках совместного URA.RU и «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Задолженность будет взыскивать налоговый орган в упрощенном порядке только в случае, если у налогоплательщика не будет возражений по поводу начисленных сумм. Если человек не согласен с суммой налога, он сможет высказать свое возражение о сумме налогов, необходимых к уплате, и спор будет рассматриваться в судебном порядке», — приводит комментарий пресс-службы минфина «Лапша Медиа». Кроме того, как пишет «Коммерсант», будет увеличен срок представления возражений. По сообщению СМИ он будет составлять до 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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