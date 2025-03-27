Смогут ли приставы взыскивать с россиян деньги без решения суда

В Интернете появилась информация о том, что с 1 ноября 2025 года долги по налогам будут взыскиваться с граждан без решения суда. Однако эту информацию опровергли в министерстве финансов РФ, об этом стало известно в рамках совместного URA.RU и «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Задолженность будет взыскивать налоговый орган в упрощенном порядке только в случае, если у налогоплательщика не будет возражений по поводу начисленных сумм. Если человек не согласен с суммой налога, он сможет высказать свое возражение о сумме налогов, необходимых к уплате, и спор будет рассматриваться в судебном порядке», — приводит комментарий пресс-службы минфина «Лапша Медиа».
Кроме того, как пишет «Коммерсант», будет увеличен срок представления возражений. По сообщению СМИ он будет составлять до 30 дней.
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