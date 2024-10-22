СК назвал обещанную сумму за убийство бывшего вице-премьера Ингушетии

Исполнителем нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 50-летний ранее судимый Василий Коновалов. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. За убийство политика мужчине обещали 20 млн рублей. 500 тысяч ему выплатили до покушения.
«Заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство», — сообщили представители ведомства в telegram-канале. Отмечается, что 500 тысяч, исполнителю выплатили до совершения нападения на Алихаджиева.
Убить политика решился некий 50-летний мужчина Василий Коновалов. По информации telegram-канала 112, ранее он уже был судим. Кроме того, есть информация, что он является гражданином Украины, он был судим в России и на Украине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Неизвестный четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова Шерипа Алихаджиева. Инцидент произошел 10 октября. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Полиция уже задержала предполагаемых заказчика и исполнителей.
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