+2! Бюджет на уральские дороги вновь делят не местные компании

02:31 03 августа 2017 0

Ваши деньги - на счетах фирм без опыта работы и с уставным капиталом в 10 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Продолжающиеся в регионах УрФО и Пермском крае дорожные ремонты приковывают внимание наблюдателей. Теперь общественность беспокоит согласованность действий участников тендеров, сроки проведения аукционов и то, что зачастую при ремонте работ проводятся избыточные дороги.

Летом 2017 года в УрФО идет огромный объем дорожных работ: тут строятся новые участки, ремонтируются уже существующие. В порядок приводят более трехсот километров только федеральных дорог, еще примерно 240 км обновят в рамках работ по содержанию. Дороги находятся в компетенции ФКУ «Уралуправавтодор».

На ремонт и модернизацию дорог в УрФО и Пермском крае в 2017 году государственная организация получила около 16,5 млрд рублей из федерального бюджета — на полтора миллиарда больше, чем в прошлом году.

Но эти деньги в большинстве своем не достались уральским компаниям, их поделили выходцы из средней полосы России —Тульской, Владимирской, Ивановской областей. Мы уже рассказывали об основных игроках — ДСУ-1, ДСУ-3, ДЭП № 8, С- ДСУ 111. Однако это не полный перечень организаций. Еще одним крупным исполнителем работ является ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление-17» из подмосковной Балашихи.

В тендерах компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей начала участвовать в конце 2015 года, через три месяца после того как была учреждена.

Работа единственной компании, которая делает длинные участки дорог по соседству приводит к пробкам, — считают читатели URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый же ее контракт — более чем на 1,6 млн рублей касался содержания подземных пешеходных переходов на км 22+500 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород. Отметим, что в тоже самое время пост первого замначальника ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» занимал директор «Уралуправтодора» Алексей Борисов. На свой нынешний пост он был назначен в марте 2017 года.

С весны этого года подмосковная «ДРСУ-17» стала активно участвовать и побеждать в тендерах уральского федерального казенного учреждения. С мая 2016 года по апрель 2017 балашихинцы получили госзаказов на сумму 31,5 млн рублей. Например, за один только день, 3 апреля были взяты два тендера на одинаковые суммы — 907 тыс. рублей. Эти 1, 8 млн рублей ушли на оснащение пешеходных переходов. Около 4,3 млн рублей компания получит за содержание на дороге Екатеринбург-Пермь одного пешеходного перехода. Но самое большое число работ у компании с двухлетней историей — по ремонту дорог. Так, летом 2017 года, она восстанавливает соседние участки дороги регионального значения Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск — в общей сложности около 30 километров, и еще 9 км на этой же дороге, но чуть дальше. Общая сумма работ — 11,5 млн рублей.

Сейчас гендиректор и учредитель этой компании — Руслан Самиков, он занял этот пост в июне 2016 года. Бывший гендиректор компании — туляк Иван Денисов. Летом прошлого года, сразу после продажи предприятия своему земляку, Денисов основал в Богдановиче компанию ООО «СМУ-26». Выждав время, предусмотренное законодательством о федеральных закупках, уже в августе 2016 года компания начинает активно заключать контракты на работы на ремонты дороги Тюмень- Ялуторовск-Ишим-Омск и других. Именно она, например, была субподрядчиком по ремонту участка с 329 по 338 км этой трассы.

Сумма — более 20 млн рублей, причем заказчиком было АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», то есть средства были выделены из регионального бюджета. Генпродрядчиком на этом же участке, с выделением федеральных 5,4 млн рублей, стало ДРСУ-17.

Всего за год своего участия в тендерах «СМУ-26» получило на дорожные работы более 118 млн рублей, победив везде, где участвовало.

Компании связывает даже такая небольшая мелочь, как общий мобильный телефон — номер «Билайна», а выдан в Тульской области. По нему журналисту «URA.RU» ответил молодой человек. Из разговора выяснилось, что это действительно Иван Денисов, который сказал, что он находится сейчас далеко от Свердловской области. Он заявил, в никаких тендерах на 118 млн рублей он не побеждал. На заданный позднее вопрос, знаком ли он с Алексеем Борисовым, Денисов не ответил.

Так в тендерах, как новой компании Денисова, везет далеко не всем — например, все тот же ДРСУ-17 пытался получить на аукционах 138 млн рублей, а получил около 31. Его соперником чаще всего становилась уже известная по прежним публикациям «URA.RU» компании — «С ДСУ 111».

Пресс-секретарь Уралуправтодора на запрос редакции о комментарии не ответил. Ранее сам глава компании Алексей Борисов объяснял «URA.RU» позицию ведомства по тендерам на ремонты дорог. «Мы работаем в рамках закона о госзакупках, компании из средней полосы России — большие и устойчивые, а на Урале нет сильных игроков — иначе как объяснить, что на целый ряд тендеров никто не заявляется?»

На самом деле, сосредоточение всех подрядов в руках нескольких компаний не только подозрительно с точки зрения честности тендеров. Набрав много заказов, компания — какая бы она крупная ни была — не всегда успевает сделать работы вовремя. Например, читатели URA.RU, живущие на Тюменском направлении, говорят, что все лето стоят в постоянных пробках. «Даже в будний день все стоит до Косулино. В пятницу вечером и в выходные — еще еще хуже», — рассказывает екатеринбурженка Татьяна Бабицына. Она уверена, что главная причина пробок — это масштабные ремонты работ.