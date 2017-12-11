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11 декабря 2017
16:56  11 декабря 2017 0

Через несколько дней взлетят цены на машины. Когда выгодно брать авто

Стоит ли бежать в салон прямо сейчас? Автоэксперты рассчитали более удобное время
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, автосалон, продажа авто
Автопроизводители готовятся поднять цены уже через месяцФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легковые автомобили в 2018 году взлетят в цене. Однако эксперты советуют не торопиться с приобретением, рекомендуя дождаться наступления января. Специалисты уверены: дилеры в любом случае будут вынуждены объявлять скидки, чтобы избавиться от прошлогодних машин.

Ранее Минпромторг России предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125 процентов. По расчетам рост акцизов приведет к росту цен на автомобили на 10-17 процентов. По данным «Коммерсанта», сбор на легковые машины будет увеличиваться в зависимости от объема двигателя автомобиля.

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Новые машины продолжат дорожать, несмотря на снижающийся спрос
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минувшей осенью появилась информация о предложении Минфина увеличить размер утилизационного сбора на автомобили на 15 процентов. В ведомстве подсчитали, что такой шаг принес бы бюджету дополнительно более 28 миллиардов рублей. На сегодняшний день все автопроизводители обязаны платить утилизационный сбор. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей с единицы, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч. Однако его размер может отличаться в зависимости от массы автомобиля, объема его двигателя, а также года выпуска.

Эксперт авторынка, владелец консалтинговой компании GGForce Роман Гуляев в разговоре с «URA.RU» признал, что существует ряд предпосылок для повышения цен на автомобили: «Во-первых, автопроизводители продолжают работать без прибыли либо с минимальной прибылью. Соответственно, „маржа“ дилеров сильно упала. Никаких серьезных скидок на машины салоны давно не дают».

Во-вторых, по словам собеседника агентства, покупательная способность россиян резко упала: «Многим уже не до покупки машин, поэтому спрос заметно снизился». «Но не всегда рост цен является обоснованным, — добавляет председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. — Ситуация складывается сложная с учетом заметного снижения спроса прежде всего в сегменте бюджетных автомобилей».

Я бы посоветовал после новогодних праздников покупать в салоне автомобиль, выпущенный в 2017 году.

На него в любом случае будут скидки — дилеры хотят побыстрее избавиться от машин, которые не успели распродать».

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Вторичный автомобильный рынок может получить стимул к бурному развитию
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Похмелкин признал, что при покупке прошлогоднего автомобиля клиент, конечно, «теряет» один год, однако если человек намерен эксплуатировать машину несколько лет, то при последующей продаже он вряд ли из-за этого понесет какие-то значимые потери.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин усомнился в том, что правительство решится повышать утилизационный сбор. «Надо понимать, что в России не существует как таковой схемы утилизации старых автомобилей. То есть мы видим просто очередной налог. Если его поднять, то цены, конечно, повысятся. Но автоматически это окончательно добьет авторынок», — пояснил «URA.RU» Субботин.

По его словам, в такой ситуации начнется бурное развитие вторичного рынка: «Будем ездить на развалюхах и ремонтировать их в гаражах. Такое мы уже проходили. Однако для всей национальной экономики это может оказаться печальным».

Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», за десять месяцев 2017 года в России было продано новых легковых автомобилей на общую сумму 1,57 триллиона рублей. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период в 2016-м. По данным аналитиков, значительная доля новых автомобилей в стране продается в кредит, в том числе с помощью льготных государственных программ поддержки спроса, которые продлят и на следующий год.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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