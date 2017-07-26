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26 июля 2017
14:35  26 июля 2017 3

Росприроднадзор объяснил, зачем мы едем в Крым. Составлен масштабный рейтинг загрязненности регионов от Москвы до ЯНАО

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, трубы, верхнетагильская грэс, грэс, промзона, загрязнение, завод
2017-й - Год экологии в России - время задуматься о том, сколько отходов ежегодно идет в атмосферуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдел надзора в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха управления государственного экологического надзора Федеральной службы России по надзору в сфере природопользования составил масштабный отчет, который отражает количество вредных отходов, идущих в атмосферу Земли от стационарных источников, заводов и электростанций. Об этом сообщает РИА «Новости».

За 2015 год в атмосферу России попало 17295,7 тонны вредных веществ, среди которых углеводороды, летучие органические соединения (ЛОС), ядовитые оксиды азота и серы, углекислый газ.

Выбросы в Уральском федеральном округе составили 3808,4 тонны. Его опередил лишь Сибирский федеральный округ со значением 5687,6 тонны. Крымский федеральный округ оказался самым чистым: полуостров выбросил лишь 24,5 тонны вредных веществ.

«Лидером» среди регионов стал Красноярский край с результатом 2475,9 тонны. Ханты-Мансийский автономный округ на втором месте — 1388,2 тонны. Самыми безопасными признаны Севастополь и Республика Ингушетия с показателями 1,7 и 0,4 тонны. В Москве и области и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выбросы составили 63,2 и 73,2 тонны в городах и 221,2 и 247 тонны — в областях соответственно.

Промышленный центр России — Свердловская область — выбросил в воздух 983,9 тонны вредных отходов. Челябинская область в результате производства загрязнила атмосферу 626,9 тонны отходов. Ямало-Ненецкий автономный округ чуть опередил челябинцев с итоговыми цифрами в 632,2 тонны. Далее Пермский край — 298,6 тонны и Тюменская область — 125,5 тонны. Выбросы из Курганской области, по данным за 2015 год, составили 31,3 тонны — таким образом, этот регион из всего УрФО оказался самым чистым.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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