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11 ноября 2017
14:00  11 ноября 2017 0

В России уволят 700 тысяч людей, радиоактивный выброс в Перми, секс фото Волочковой. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Международная конференция по проблемам развития инновационно-креативного сектора городов Сибири Calvert Forum Siberia. Тюмень, кудрин алексей
Алексей Кудрин рассказал, кто из россиян в ближайшие годы потеряет работуФото: Николай Бастриков © URA.RU

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Суббота! Дайджест новостей:

Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о скором увольнении 700 тысяч россиян. Узнайте, кто первый на очереди.

Над скончавшимся Михаилом Задорновым поглумились украинцы и российский блогер Юрий Хованский.

Ученые из Европы заявили об аварии на ядерном объекте южнее Урала. В СМИ сообщили, что эпицентр выброса радиоактивного вещества рутений — 106 был под Пермью.

В Екатеринбурге изверги похитили 12-летнюю девочку, изнасиловали и выкинули ее в мешке. По одной из версий, зверство сделали ради рекламы сайта для педофилов.

В России увеличили штрафы для водителей за непропуск пешеходов. Читайте, почему власти прессуют только автолюбителей, а пешеходы нарушают ПДД и чувствуют себя королями.

Неизвестные выложили в Сеть подлинные интимные фото балерины Анастасии Волочковой. «Спите спокойно, секс у меня есть», — заявила прима балета и рассказала, что думает об этой истории.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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