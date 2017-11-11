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Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о скором увольнении 700 тысяч россиян. Узнайте, кто первый на очереди.
Над скончавшимся Михаилом Задорновым поглумились украинцы и российский блогер Юрий Хованский.
Ученые из Европы заявили об аварии на ядерном объекте южнее Урала. В СМИ сообщили, что эпицентр выброса радиоактивного вещества рутений — 106 был под Пермью.
В Екатеринбурге изверги похитили 12-летнюю девочку, изнасиловали и выкинули ее в мешке. По одной из версий, зверство сделали ради рекламы сайта для педофилов.
В России увеличили штрафы для водителей за непропуск пешеходов. Читайте, почему власти прессуют только автолюбителей, а пешеходы нарушают ПДД и чувствуют себя королями.
Неизвестные выложили в Сеть подлинные интимные фото балерины Анастасии Волочковой. «Спите спокойно, секс у меня есть», — заявила прима балета и рассказала, что думает об этой истории.