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21 ноября 2017
Главные новости 
12:57  21 ноября 2017 0

Экологи срочно летят в Челябинск спасать жителей от рутения

Максим Шингаркин вылетает в Челябинск из-за новости о заражении рутениемФОТО предоставлено Максимом Шингаркиным
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Известный эколог Максим Шингаркин вылетает из Москвы в Челябинск для изучения радиационной обстановки после сообщения Росгидромета о превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», вместе с ним проверку будет проводить южноуральский экс-омбудсмен Алексей Севастьянов.

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области добавил, что экологи намерены найти источник загрязнения. «Направим ряд запросов, чтобы выяснить, какой вид отработанного ядерного топлива и из какого источника перерабатывался на ПО „Маяк“. Скорее всего, это ОЯТ из Венгрии. Возможно, в заражении виновна международная транспортная компания, которая привезла ОЯТ в Озерск. Если это так, то будем обращаться в том числе в международные надзорные и правоохранительные инстанции», — заявил Севастьянов.

Экс-омбудсмен подчеркнул, что он с коллегой проедет по муниципалитетам, где фиксировалось превышение концентрации рутения. «Главная задача — защитить наших граждан», — добавил Севастьянов.

Росгидромет стал первой госструктурой, официально признавшей «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. На ПО «Маяк» отрицают инциденты с выбросом рутения. Южноуральские власти не видят опасности в превышении фона. А «Гринпис» обратился в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области.

Сергей Леонов
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