{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
11:04  02 февраля 2018 4

Расследованием «падения» портала госуслуг в ночь записи в школы Екатеринбурга займутся в Москве

Сбой произошел на федеральном уровнеФото: скрин
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
все новости сюжета

Специалисты «Ростелекома» в Москве будут расследовать причины обвала сайта госуслуг, из-за которого оказалась сорвана запись детей в первые классы Екатеринбурга. На сегодня известно, что сбой произошел на федеральном уровне.

«В регионе услуга записи в первый класс работала без перебоев. Проблемы были на федеральном уровне, из-за чего сайт госуслуг больше часа работал с перебоями. Нагрузка на портал была выше в два — три раза. Будем разбираться, как решить эту проблему впредь», — рассказал журналистам специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игорь Рагулин.

Запись детей в первые классы стартовала в 00:00 часов первого февраля. Практически сразу вышел из строя портал госуслуг, где родители могли подать заявку на поступление в школу онлайн. Ресурс пришел в норму лишь через полтора часа. Отметим, что проблемы с онлайн-записью происходят каждый год.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров