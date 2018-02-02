Расследованием «падения» портала госуслуг в ночь записи в школы Екатеринбурга займутся в Москве

11:04 02 февраля 2018 4

Сбой произошел на федеральном уровне Фото: скрин

Специалисты «Ростелекома» в Москве будут расследовать причины обвала сайта госуслуг, из-за которого оказалась сорвана запись детей в первые классы Екатеринбурга. На сегодня известно, что сбой произошел на федеральном уровне.

«В регионе услуга записи в первый класс работала без перебоев. Проблемы были на федеральном уровне, из-за чего сайт госуслуг больше часа работал с перебоями. Нагрузка на портал была выше в два — три раза. Будем разбираться, как решить эту проблему впредь», — рассказал журналистам специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игорь Рагулин.

Запись детей в первые классы стартовала в 00:00 часов первого февраля. Практически сразу вышел из строя портал госуслуг, где родители могли подать заявку на поступление в школу онлайн. Ресурс пришел в норму лишь через полтора часа. Отметим, что проблемы с онлайн-записью происходят каждый год.