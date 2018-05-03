Комарова сократит финансирование госпрограммы, за деньги которой строится Тюменская область

19:49 03 мая 2018 1

Сокращение программы зависит от налоговых параметров бюджета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО сокращает финансирование государственной программы «Сотрудничество». Об этом 3 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте экономического развития ХМАО.

Согласно пояснительным документам к заседанию югорского правительства, финансирование программы «Сотрудничество» из регионального бюджета ХМАО на 2018, а также плановый период 2019 и 2020 годов уменьшится на 1,2 млрд рублей (с 9,7 млрд рублей до 8,5 млрд).

В департаменте экономического развития Югры от подробных комментариев отказались, сообщив лишь то, что изменения в финансировании программы связаны с уточнением налоговых параметров бюджета государственной программы.

Как ранее сообщало агентство, в 2017 году власти ХМАО поднимали вопрос о выходе из программы «Сотрудничество» (многоуровневая программа, направленная на равномерное развитие всех трех регионов «Тюменской матрешки» — ХМАО, ЯНАО, Тюменская область).