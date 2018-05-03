{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
19:49  03 мая 2018 1

Комарова сократит финансирование госпрограммы, за деньги которой строится Тюменская область

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым. Сургут, комарова наталья
Сокращение программы зависит от налоговых параметров бюджетаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО сокращает финансирование государственной программы «Сотрудничество». Об этом 3 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте экономического развития ХМАО.

Согласно пояснительным документам к заседанию югорского правительства, финансирование программы «Сотрудничество» из регионального бюджета ХМАО на 2018, а также плановый период 2019 и 2020 годов уменьшится на 1,2 млрд рублей (с 9,7 млрд рублей до 8,5 млрд).

В департаменте экономического развития Югры от подробных комментариев отказались, сообщив лишь то, что изменения в финансировании программы связаны с уточнением налоговых параметров бюджета государственной программы.

Как ранее сообщало агентство, в 2017 году власти ХМАО поднимали вопрос о выходе из программы «Сотрудничество» (многоуровневая программа, направленная на равномерное развитие всех трех регионов «Тюменской матрешки» — ХМАО, ЯНАО, Тюменская область).

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров