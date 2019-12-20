Инсайдер: в тюменском УФСБ усиление после стрельбы на Лубянке

Информацию об усилении силовики не комментируют Фото: Сергей Мальцев © URA.RU

В управлении ФСБ по Тюменской области 20 декабря, в день работника органов безопасности РФ, объявлено усиление. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник. Возле здания регионального ведомства дежурят силовики и сотрудники ДПС.

«Усиление связано со стрельбой около здания ФСБ на Лубянке в Москве», — передает инсайдер. На данный момент на перекрестке у регионального ведомства дежурит наряд ДПС, который проверяет практически каждую машину. У самого здания стоит военный «уазик».

Телефон пресс-секретаря регионального УФСБ находится вне зоны действия сети. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что проводится «ежедневная плановая работа по проверке водителей». В региональном управлении МВД данную информацию не прокомментировали.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вечером 19 декабря на улице Большая Лубянка мужчина устроил стрельбу. По данным Следственного комитета России, погиб один сотрудник ФСБ. Еще пять человек, из которых один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Стрелок был ликвидирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.