Россияне в 2021 году смогут наблюдать суперлуние, два лунных затмения и одно солнечное. Их можно будет увидеть в мае, июне и ноябре, сообщает пресс-служба планетария Москвы.
«С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (26 мая и 19 ноября) и одно солнечное затмение (10 июня)», — цитирует ТАСС представителей планетария. При этом в мае лунное затмение будет совпадать с суперлунием.
Одно из лунных затмений увидят только жители Дальнего Востока, поскольку оно приходится на дневное время. Кроме того, будет еще одно, второе, солнечное затмение, но в России его нельзя будет увидеть.
Последние суперлуние, которое вызвало восторг у россиян было в феврале 2019 года. В 2020 году также было солнечное затмение, которое можно было наблюдать из России. Оно оказалось необычным, пишет агентство Nation news. Еще одно солнечное затмение наблюдали жители Латинской Америки. Встречая солнце они танцевали от радости, напоминает телеканал «
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