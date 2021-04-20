В России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 апреля, — 502-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 406-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 143,2 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,5 млн). Второе место заняла Индия (15,6 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).

Вакцина и лекарство

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что к ноябрю 70% населения России будет привито от COVID-19. Сейчас вакцину «Спутник V» поставили около 10-11 миллионов человек .

Препарат от COVID в форме капель может быть зарегистрирован в конце 2021 — начале 2022 года. Им планируют прививать в том числе детей.

Разработчики считают, что вакцина «Ковивак» может быть эффективна против всех известных на данный момент мутаций. Они объяснили это тем, что в ее основе есть антигены целого вируса.

Пожилые жители Москвы, которые сделают прививку, могут получить ряд льгот, среди которых — скидки в магазинах и аптеках. Деньги на стимуляцию вакцинации могут выделить в Московской торгово-промышленной палаты

Коронавирус в России и в мире

В течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. За сутки умерли 379 пациентов.

Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом. Границы хотят открыть в июне. Тем временем Черногория сняла все ограничения для россиян. Кроме этого, в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы из России на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако гражданам стоит учитывать, что теперь прибывающие из-за границы должны будут в обязательном порядке дважды сдавать тест на COVID. Постановление начнет действовать с 21 апреля

Американские власти выделили 200 стран, куда не рекомендуется ездить гражданам США из-за угрозы распространения COVID. Также названы 34 страны, въезд в которые полностью запрещен, в их число вошли Россия, Танзания, Кения и другие.

ВОЗ отмечает «тревожные признаки» роста новых случаев COVID в большей части Европы. В организации уточнили, что к настоящему моменту в регионе — более чем 49 миллионов подтвержденных случаев заболевания

Что говорят врачи и ученые

Литовские специалисты сообщили о появлении в стране неизвестной мутации коронавируса . Как рассказала глава регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене, новая разновидность вируса не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным штаммом.

Ученые на основе данных 300 тыс. ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7 на 45% заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2. Исследование проводили сотрудники Тель-Авивского университета.