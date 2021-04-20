Сегодня, 21 апреля, — 502-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 406-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 143,2 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,5 млн). Второе место заняла Индия (15,6 млн), третье — Бразилия (13,9 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,2 млн).
Вакцина и лекарство
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что к ноябрю 70% населения России будет привито от COVID-19. Сейчас вакцину «Спутник V»
Препарат от COVID в форме капель
Разработчики считают, что вакцина «Ковивак»
Пожилые жители Москвы, которые сделают прививку, могут получить ряд льгот, среди которых — скидки в магазинах и аптеках. Деньги на стимуляцию вакцинации могут выделить в Московской торгово-промышленной палаты
Коронавирус в России и в мире
В течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. За сутки умерли 379 пациентов.
Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом. Границы хотят открыть в июне. Тем временем
Американские власти выделили 200 стран, куда не рекомендуется ездить гражданам США из-за угрозы распространения COVID. Также названы 34 страны, въезд в которые полностью запрещен, в их число вошли Россия, Танзания, Кения и другие.
ВОЗ отмечает «тревожные признаки» роста новых случаев COVID в большей части Европы. В организации уточнили, что к настоящему моменту в регионе — более чем 49 миллионов подтвержденных случаев заболевания
Что говорят врачи и ученые
Литовские специалисты сообщили о появлении в стране
Ученые на основе данных 300 тыс. ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7 на 45% заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2. Исследование проводили сотрудники Тель-Авивского университета.
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