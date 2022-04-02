ВС РФ уничтожили «неприкосновенный» нефтезавод Коломойского

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ВС РФ с помощью высокоточного оружия уничтожили хранилища Кременчугского нефтезавода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Ранее СМИ называли его «неприкосновенным» и сообщали, что Россия намерено его не уничтожает.

«Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Его слова приведены в telegram-канале ведомства.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Ранее СМИ называли его «неприкосновенным» и сообщали, что Россия намерено его не уничтожает. «Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Его слова приведены в telegram-канале ведомства. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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