Кремль допустил, что РФ будет продавать за рубли не только газ

03 апреля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Экспорт за рубли в дальнейшем будет распространяться, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».