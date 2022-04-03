Кремль допустил, что РФ будет продавать за рубли не только газ

Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».
Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».