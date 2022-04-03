Кремль допустил, что РФ будет продавать за рубли не только газ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Экспорт за рубли в дальнейшем будет распространяться, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Россия отказалась продавать газ за валюту

Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».

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Россия может расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Пока это прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров и будет занимать все больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Президент отметил, что страны, которые откажутся платить рублями, останутся без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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