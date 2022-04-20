В МГИМО предложили перенести столицу России в Сибирь

Столицу России необходимо перенести в географический центр страны, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко. В условиях западных санкций нужно совершить «поворот на восток», заявил он в ходе дискуссии в клубе «Валдай», трансляция ведется на официальном сайте проекта.
«На мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением», — заявил Зуенко. Он, в частности, предложил перенести столицу РФ во Владивосток.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал перенести столицу в Сибирь в связи с накалившейся обстановкой в отношениях с Западом из-за спецоперации на Украине. Экс-заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко также говорил о необходимости перенести столицу РФ в другой регион, чтобы децентрализовать точки экономического роста в России. В 2017 году столицу предлагали перенести на Урал, напоминает RT.
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Столицу России необходимо перенести в географический центр страны, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко. В условиях западных санкций нужно совершить «поворот на восток», заявил он в ходе дискуссии в клубе «Валдай», трансляция ведется на официальном сайте проекта. «На мой субъективный взгляд, перенос столицы в географический центр нашей страны, в Сибирь, действительно был бы достаточно адекватным решением», — заявил Зуенко. Он, в частности, предложил перенести столицу РФ во Владивосток. Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал перенести столицу в Сибирь в связи с накалившейся обстановкой в отношениях с Западом из-за спецоперации на Украине. Экс-заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко также говорил о необходимости перенести столицу РФ в другой регион, чтобы децентрализовать точки экономического роста в России. В 2017 году столицу предлагали перенести на Урал, напоминает RT.