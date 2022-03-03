Дерипаска выступил за перенос столицы РФ

03 марта 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Дерипаска считает, что столицу нужно перенести из Москвы в Восточную Сибирь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь в связи с накалившейся обстановкой в отношениях с Западом из-за спецоперации на Украине. С таким заявлением он выступил на Красноярском экономическом форуме. «Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она [столица] будет находиться в Новосибирске, Красноярске. Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда [в Сибирь] передадим», — приводит слова Дерипаски РИА «Новости». По его мнению, интересы России находятся в Азии и, чтобы развить экономически связи с ней, нужно развивать инфраструктуру в Восточной Сибири. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала агрессии НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь в связи с накалившейся обстановкой в отношениях с Западом из-за спецоперации на Украине. С таким заявлением он выступил на Красноярском экономическом форуме. «Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она [столица] будет находиться в Новосибирске, Красноярске. Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда [в Сибирь] передадим», — приводит слова Дерипаски РИА «Новости». По его мнению, интересы России находятся в Азии и, чтобы развить экономически связи с ней, нужно развивать инфраструктуру в Восточной Сибири. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала агрессии НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.