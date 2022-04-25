У Европы закончилось оружие для Украины

Командир батальона Авидзба заявил, что у Европы уже нет оружия для поставок Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Многие страны Европы задумались о том, чтобы прекратить поставлять вооружение Украине. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (Донецкая народная республика) Ахра Авидзба.

«Большинство европейских стран уже начинают задумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение… они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, Европе уже нечем снабжать Украину. «Но взять технику или оружие — ни ремонтной базы нет, ни специалистов нет. Это целый процесс, это просто так не сделаешь», — сказал он.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и националистов. Страны Запада и США объявили о масштабной военной помощи Украине. Однако пока среди вооружения преобладает либо советское, либо устаревшее по западным меркам. Из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается.