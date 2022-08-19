Патрушев: ВСУ наносят удары по ЗАЭС с подачи американцев

19 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В случае катастрофы на ЗАЭС последствия заметят во всем мире, заявили в Совбезе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия атакует Запорожскую АЭС по инициативе США. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира», — цитирует ТАСС Патрушева. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС, которая находится под контролем военных РФ. Также российская армия контролирует большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Киев попытается устроить провокацию на АЭС в Энергодаре из-за поездки туда генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает «Газета Кемерово». Ночью с четверга на пятницу ВСУ навали массированный обстрел Энергодара. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, удары по АЭС могут привести к тяжелым последствиям для большинства украинских регионов и для некоторых европейских стран, передает «Дни.ру».

Украинская армия атакует Запорожскую АЭС по инициативе США. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира», — цитирует ТАСС Патрушева. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС, которая находится под контролем военных РФ. Также российская армия контролирует большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Киев попытается устроить провокацию на АЭС в Энергодаре из-за поездки туда генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает «Газета Кемерово». Ночью с четверга на пятницу ВСУ навали массированный обстрел Энергодара. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, удары по АЭС могут привести к тяжелым последствиям для большинства украинских регионов и для некоторых европейских стран, передает «Дни.ру».