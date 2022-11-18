Зам Лаврова поставил точку в диалоге РФ и США

Говорить с Вашингтоном не о чем, сказал Сергей Рябков
Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции. По Украине с Вашингтоном не о чем говорить», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США и Россия предпринимали попытки переговоров. Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждали ядерную безопасность, но не Украину.
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