Зам Лаврова поставил точку в диалоге РФ и США

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Говорить с Вашингтоном не о чем, сказал Сергей Рябков Фото:

Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции. По Украине с Вашингтоном не о чем говорить», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США и Россия предпринимали попытки переговоров. Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждали ядерную безопасность, но не Украину.

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Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Диалога с США по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции. По Украине с Вашингтоном не о чем говорить», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что США и Россия предпринимали попытки переговоров. Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждали ядерную безопасность, но не Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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