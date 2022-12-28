28 декабря 2022

Пленных солдат РФ заставляли давать показания против соратника Кадырова

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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, съезд ер, делимханов адам
ВСУ требовали у военнопленных РФ дать показания против Делимханова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли пленных солдат России давать ложные показания против депутата Госдумы Адама Делимханова, который является соратником главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом рассказал вернувшийся из плена танкист Сергей Филипп.

«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, <…> задавали одни и те же вопросы. В один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: „Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи <…> чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел“», — рассказал Филипп в интервью РИА Новости. Солдат подчеркнул, что никогда не видел Делимханова и даже не знал о том, кто был изображен на фотографиях.

Ранее стало известно, что Делимханов стал жертвой мошенников из-за спецоперации на Украине. От имени депутата вымогали деньги якобы на поддержку СВО. Политик сообщил, что написал заявление на злоумышленников в правоохранительные органы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли пленных солдат России давать ложные показания против депутата Госдумы Адама Делимханова, который является соратником главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом рассказал вернувшийся из плена танкист Сергей Филипп. «СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, <…> задавали одни и те же вопросы. В один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: „Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи <…> чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел“», — рассказал Филипп в интервью РИА Новости. Солдат подчеркнул, что никогда не видел Делимханова и даже не знал о том, кто был изображен на фотографиях. Ранее стало известно, что Делимханов стал жертвой мошенников из-за спецоперации на Украине. От имени депутата вымогали деньги якобы на поддержку СВО. Политик сообщил, что написал заявление на злоумышленников в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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