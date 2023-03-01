Спикер Восточной группировки ВСУ: решение об уходе из Артемовска не принято

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Группировка ВСУ продолжает оставаться в городе, следует из слов Сергея Череватого Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ еще не получали приказа отступить из Бахмута (Артемовск). Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, допустив, что такое решение командование армии Украины может принять в будущем.

«Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. А потом на заседании штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет», — заявил Сергей Череватый в разговоре с телекомпанией CNN.

Сейчас самые активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении. Бои за город идут с августа 2022 года. 31 декабря 2022 года ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России вошли в город с южной стороны. После этого в Бахмуте начались уличные бои.

Ранее Советник Зеленского Роднянский отметил, что ВСУ могут оставить город Бахмут для сохранения живой силы, передает RT. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 1 марта 2023 года отметил, что украинские бойцы продолжают оказывать «яростное» сопротивление российской стороне.

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ВСУ еще не получали приказа отступить из Бахмута (Артемовск). Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, допустив, что такое решение командование армии Украины может принять в будущем. «Только командование видит, насколько в данной ситуации есть такая необходимость. А потом на заседании штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет», — заявил Сергей Череватый в разговоре с телекомпанией CNN. Сейчас самые активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении. Бои за город идут с августа 2022 года. 31 декабря 2022 года ЧВК «Вагнер» и подразделения ВДВ России вошли в город с южной стороны. После этого в Бахмуте начались уличные бои. Ранее Советник Зеленского Роднянский отметил, что ВСУ могут оставить город Бахмут для сохранения живой силы, передает RT. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 1 марта 2023 года отметил, что украинские бойцы продолжают оказывать «яростное» сопротивление российской стороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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